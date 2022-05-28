"ملاك": اعتماد أكثر من 800 جمعية لمشاريع البيع على الخارطة

وأكد البرنامج أنه في حال عدم الإفصاح عن المعلومات اللازمة من قبل المطور العقاري لمشاريع البيع على الخارطة، فإن للمشتري الحق في فسخ عقد البيع خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ توقيعه، أو من تاريخ العلم بتلك المعلومات إذا كانت جوهرية وترتب على إخفائها إلحاق ضرر به أو عدم صلاحية الوحدة العقارية المفرزة للانتفاع بها في الغرض الذي اشتُريت من أجله، ولا يتحمل المشتري أي تكاليف ناشئة عن فسخ العقد، وذلك بناءً على الفقرة الثانية من المادة السادسة في النظام.