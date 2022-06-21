ملتقى مجلس الأعمال السعودي-الأردني يستعرض الفرص الاستثمارية بين البلدَيْن

من جانبه، أوضح رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن انعقاد الملتقى يأتي في ظل دعم القيادة الرشيدة، وتوجه مبارك انطلق بجدية، وبناء عليه تأسيس مجلس الأعمال السعودي-الأردني المشترك؛ لتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات، واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة لقطاعَي الأعمال في الدولتين. منوهًا بالتطور في العلاقات الاقتصادية بين البلدين؛ إذ حقق حجم التبادل التجاري خلال عام 2021 نموًّا بنسبة 44%؛ ليصل إلى 16.6 مليار ريال. مؤكدًا أن هناك فرصًا هائلة في السوقين بالبلدين، يجب استغلالها وتطويرها، وبخاصة في جانب الاستثمار البيني.