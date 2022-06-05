منتدى الاستثمار السعودي الإسباني يستعرض الفرص الواعدة المشتركة

وتناولت أعمال المنتدى جلسة حول المشروعات الكبرى في المملكة "نيوم" و"البحر الأحمر" و"روشن" و"الدرعية"، إضافة إلى جلسات حوارية في عدد من المجالات حول السياحة المستدامة والبنى التحتية والضيافة والابتكار والتكنولوجيا، التي شارك فيها عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وقادة الشركات والقطاع الخاص من الجانبين.