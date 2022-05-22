منتدى الرياض الاقتصادي ينظّم حلقة نقاش حول الاستثمارات الجديدة والتحوّل الرقمي

من جانبه، أوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي مع التقدم الهائل في تقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تغييرات جذرية في نمط الاستثمار والتحوّل من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية من زراعة وصناعة وطاقة، إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والاقتصاد الرقمي، أو ما يسمى اقتصاد الخدمات.