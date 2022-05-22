منتدى الرياض الاقتصادي ينظّم حلقة نقاش حول الاستثمارات الجديدة والتحوّل الرقمي

نظّم منتدى الرياض الاقتصادي، بالتعاون مع أرامكو السعودية، حلقة نقاش لدراسة الاستثمارات الجديدة والتحوّل الرقمي والاقتصاد المعرفي.
وشارك في الحلقة التي عُقدت بقاعة البلازا في مقر أرامكو السعودية بالظهران، نخبة من رجال وسيدات الأعمال وممثلي القطاعين الحكومي والأكاديمي.
وأكد كبير مهندسي أرامكو السعودية الدكتور خالد بن يحيى القحطاني، خلال حديثه في حلقة النقاش، أهمية الشراكة الإستراتيجية مع المنتدى، التي تهدف إلى مجابهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني والقضايا المؤثرة عبر وضع آليات مستحدثة، وتبنّي نظرة مستقبلية ثاقبة للجوانب المختلفة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس أمناء المنتدى الدكتور خالد بن سليمان الراجحي، أهمية هذه الدراسة في الوقت الحالي مع التقدم الهائل في تقنية المعلومات والاتصالات، التي أسهمت في تغييرات جذرية في نمط الاستثمار والتحوّل من اقتصاد تقليدي يعتمد على الموارد الطبيعية من زراعة وصناعة وطاقة، إلى اقتصاد يعتمد على المعرفة والاقتصاد الرقمي، أو ما يسمى اقتصاد الخدمات.
وأشار إلى أن الدراسة تبحث في استشراف السيناريوهات المستقبلية للمجالات الصناعية المرتبطة بالاقتصاد المعرفي، ومن ثم تستعرض المعوّقات الفنية والتقنية التي تعيق هذا النوع من الاستثمار، وإيجاد الحلول المناسبة لذلك، مؤكداً أن الهدف من حلقة النقاش هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة.
يُذكر أن الدورة العاشرة للمنتدى ستعالج أربع قضايا اقتصادية هي: دراسة آفاق وتحديات مجالات العمل الجديدة، ودراسة أهمية انسجام القطاعات في إصدار الضرائب والرسوم والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار، ودراسة ربط مناطق المملكة ببعضها عن طريق السكك الحديدية وأثرها في ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية، ودراسة الاستثمارات الجديدة والتحوّل الرقمي والاقتصاد المعرفي.