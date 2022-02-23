"منشآت" تختتم مسابقة تحدي "ريادة الأعمال الاجتماعية" بنسخته الثانية

اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" أمس الأول، مسابقة تحدي ريادة الأعمال الاجتماعية، الذي يستهدف تحفيز رواد الأعمال الاجتماعيين والمبتكرين، نحو إنشاء شركات ريادية تقدم خدمات ومنتجات مبتكرة تخدم القضايا المجتمعية في مختلف القطاعات.

وقدمت الشركات المشاركة في الحفل الختامي، 11 مشروعًا تم عرضها أمام لجنة التحكيم؛ بهدف تقييم واختيار الفائزين بالمسابقة، والتي تصل قيمة جوائزها المالية إلى 150 ألف ريال سعودي مقدمة لأفضل ثلاث شركات ريادية اجتماعية مبتكرة بناء على تقييم لجنة التحكيم، في الوقت الذي تقدمت فيه العديد من المشاريع بالتسجيل في التحدي منذ انطلاقته مع بداية العام الحالي، ويبلغ عددهم 450 مشروعًا، ومرت مراحل التحدي بخطوات مختلفة من تقديم الأفكار والتقييم والفرز، وحتى الوصول إلى المراحل النهائية.

وحصلت شركة رشد على المركز الأول، بعد أن قدمت حلًّا لقلة وجود أماكن للعلاج السلوكي والوظيفي لذوي طيف التوحد، من خلال منصة رقمية تربط بين الأخصائيين والعملاء من خلال جلسات علاجية منزلية وبرامج تدريبية للأسر والمختصين؛ فيما حصلت شركة جسر على المركز الثاني، من خلال مشروعها وهو عبارة عن منصة وسيطة تمكن الطلاب من إيجاد مشاريع حقيقية يعملون عليها، في ظل اتساع الفجوة بين قطاعي التعليم العالي وسوق العمل وما له من تأثير واضح على النمو الاقتصادي وجودة مخرجات التعليم والابتكار في الأعمال، وحصلت شركة كرز على المركز الثالث، بعد أن قدّمت مشروع تطبيق إلكتروني يتبني العادات الصحية السليمة للبقاء ضمن المعدل الصحي للسكر في الجسم، ليكون حلًّا لعدم التزام مرضى السكر بالعادات الصحية السليمة وارتفاع معدلات السكر في الجسم.

وتسعى "منشآت" من خلال تحدي ريادة الأعمال الاجتماعية إلى تبني نموذج عمل مبتكر يحل مشكلة اجتماعية؛ بحيث تتضمن هذه الحلول خدمات ومنتجات تتسم بالابتكار في تطبيقها وواقعيتها في حل جذور المشكلة، في الوقت الذي تولي فيه اهتمامًا خاصًّا بقطاع ريادة الأعمال الاجتماعية، ورفع عدد منشآت ريادة الأعمال الاجتماعية لما يزيد على 17.000 منشأة، من خلال توحيد الجهود وابتكار الحلول وإشراك مختلف أصحاب المصلحة ورواد العمل المجتمعي.