"منشآت" و"كاكست" تدشنان ملتقى بوابة الابتكار التجاري الوطنية

وتضم البوابة مجموعة أقسام متخصصة، منها: قسم "رحلة الابتكار التجاري" الذي سيمضي فيه المبتكر التجاري بمشروعه في خمسة مراحل و16 مهمة، لينطلق مشروعه من مرحلة الأفكار مرورًا بمراحل التتجير والاستثمار، وصولًا إلى التخرج كقصة نجاح، وقسم "خدمات منظومة الابتكار" الذي يضم محرك بحث تفصيليًا يستعرض الخدمات التي تقدمها أكثر من 60 جهة حكومية أو خاصة بالمملكة، إضافة إلى قسم "مكتبة الابتكار" الذي يتوفر فيه عدد من المواد المعرفية التي تنشر دوريًا لتزويده بالمعرفة والبيانات المعدة تحديدًا لسوق الابتكار التجاري السعودي.