"موان" و"سرك" يدشّنان أول محطة لتحويل النفايات إلى الوقود البديل في السعودية

دشّن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان) والشركة السعودية لإعادة التدوير "سرك" اليوم منشأة فرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل (RDF) وذلك في مدينة الرياض.

ويعد هذا المشروع الأول من نوعه على مستوى المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ممثلاً في شركة الحلول الخضراء لفرز النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل (RDF)، وهو سابقة نوعية لإنتاج الوقود البديل لتزويد قطاع منظومة الصناعة خصوصًا قطاع صناعة الأسمنت "الأخضر".

وستنتج هذه الوحدة أكثر من 40 ألف طن سنويًا من الوقود البديل المستعاد من النفايات البلدية، بالإضافة إلى استعادة ما يزيد على 7500 طن سنويًا من النفايات القابلة للتدوير، مما سيوفر سنويًا ما يزيد على 100 ألف برميل من الزيت الثقيل، كخطوة أولى نحو المساهمة في تحقيق الوفر من الوقود المكافئ، بما يقارب الـ 24 مليون برميل سنويًا على مستوى المملكة، باحتساب إجمالي الطاقة الحرارية لكامل النفايات البلدية الصلبة.

وتبلغ مساحة المشروع 4500 متر مربع، ويقع في الساحة المخصصة لمشروعات استعادة وتدوير النفايات في الرياض المستوفية جميع الاشتراطات اللازمة والتراخيص النظامية الصادرة عن المركز الوطني لإدارة النفايات (موان)، واشتراطات الالتزام البيئي الصادرة من المركز الوطني للالتزام البيئي التابعة لأمانة منطقة الرياض.

ويُسهم المشروع في تحقيق هدف التحول عن المرادم للنفايات البلدية الصلبة بنسبة70 % في مدينة الرياض بحلول عام 2025 / 2026، والاستبعاد عن المرادم بنسبة 94 % على مستوى المملكة بحلول عام 2035، مما يخفض الانبعاثات الضارة بما يعادل 38 مليون طن سنويًا على مستوى المملكة، ضمن إطار تحقيق أهداف مبادرة "السعودية الخضراء" التي تعنى بحماية البيئة وتعزيز الاستدامة البيئية، كما سيُسهم هذا المشروع والمشروعات المماثلة في إيجاد فرص وظيفية في مجال إدارة النفايات وإعادة التدوير.