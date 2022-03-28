"ندلب" يوقّع اتفاقيتي تعاون مع "سابك" و"أرامكو"

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لـ"ندلب" المهندس سليمان المزروع عن شكره للقيادة الرشيدة على الدعم غير المحدود الذي يحظى به البرنامج وجهاته التنفيذية؛ للتمكّن من تحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات هي نتاج لتوجيهات وزير الصناعة والثروة المعدنية، وأعضاء لجنة البرنامج.