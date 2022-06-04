ندوة اقتصادية بباريس تشيد بما تشهده السعودية من نهضة شاملة في ضوء رؤية 2030

عقب ذلك قدم سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا فهد بن معيوف الرويلي بإيجاز ما تشهده المملكة من نهضة شاملة في ضوء رؤية 2030، وأهم المشروعات التنموية، وأوجه التعاون المتنامي بين المملكة وجمهورية فرنسا في مختلف القطاعات، وسبل تعزيزه نحو شراكة إستراتيجية، ثم استعراض مفصل، قدمه الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم المهندس نظمي النصر، تطرق فيه إلى أسس المشروع وأهدافه التنموية، وخطوات تنفيذه، وتحدث عما استكمل إلى تاريخه، وأوجه التعاون والشراكة مع الشركاء الفرنسيين.