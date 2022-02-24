نفط وذهب وبيتكوين.. "الغزو الروسي" يشعل الأسواق "قفزات وصدمات"

أصيبت أسواق العالم بارتباك شديد؛ إثر الإعلان الروسي المفاجئ عن شن عملية عسكرية على أوكرانيا، رغم تأكيدات سابقة بعدم وجود نية للغزو.



وتوالت الصدمات السعرية في مختلف السلع والعملات، سواء بالارتفاع الحاد أو الانخفاض المهول، وفق ما نقلت صحيفة "العين" الإماراتية.



أسعار النفط

قفزت أسعار النفط العالمية متجاوزة سعر 103 دولارات للبرميل، رغم أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالوا لـ"رويترز" إنه من غير المتوقع أن تفرض الإدارة عقوبات على قطاع النفط الخام والوقود المكرر في روسيا.



وزادت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 6 دولارات للبرميل إلى 102.95 دولار، كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 5.96% إلى 97.59 دولار للبرميل.



أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام إذ أقبل المستثمرون على الملاذات الآمنة بعد بدء العملية العسكرية.



وبحلول الساعة 06:11 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 1939.97 دولار للأوقية (الأونصة) بعد بلوغ أعلى مستوياته منذ يناير كانون الثاني 2021 عند 1948.77 دولار للأوقية.



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.8% إلى 1943.90 دولار للأوقية.



أسعار الألمنيوم

وصل سعر الألمنيوم إلى مستوى قياسي عند 3382,50 دولارا للطن.



وبذلك تجاوز الألمنيوم المستوى القياسي السابق البالغ 3380,15 دولارا والذي سجّله في يوليو 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.



الروبل الروسي

هوى سعر الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته منذ مطلع 2016، وتراجع 3.6% مقابل الدولار إلى 84.0750 بعد دقائق من الفتح في الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش.



وانخفض الروبل 3.9% إلى 95.2425 مقابل اليورو مسجلا نزولا قياسيا قبل تعليق التداول على نحو سريع.



ولاحقا، قال البنك المركزي الروسي إنه يتخذ إجراءات لضمان استقرار الروبل.



بورصة موسكو

علقت بورصة موسكو جميع تداولاتها اليوم.



الليرة التركية

تراجعت الليرة التركية 2.6% مقابل الدولار مسجلة أقل مستوياتها منذ شهرين.



وسجلت الليرة 14.1990 مقابل الدولار في الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش بعد استقرارها على نطاق واسع في الشهر الماضي.



بيتكوين والعملات الرقمية

انهارت أسعار معظم العملات الرقمية المشفرة اليوم، ونزل سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 8.892% ليصل إلى 34,720.89 دولار.



وهوى سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 12.57% إلى 2,331.50 دولار.



الأسهم الآسيوية

تراجعت أسواق الأسهم الآسيوية، حيث انخفضت مؤشرات السوق في طوكيو وسيول بنسبة 2٪.



وخسرت هونغ كونغ وسيدني أكثر من 3٪.



أسهم أمريكا

وكانت مؤشرات البورصة الأمريكية قد شهدت انخفاضًا جميعًا، حيث كان مؤشر ناسداك أبرز المتراجعين وانخفض بنحو 344.03 نقطة أي ما نسبته 2.57% ليسجل 13037.49 نقطة.



وتراجع مؤشر داو جونز بنحو 464.85 نقطة أو ما نسبته 1.38% ليبلغ 33131.76 نقط.



كما فقد مؤشر إس اند بي 500 نحو 79.26 نقطة (1.84%) ليسجل 4225.5 نقطة.



أسهم خليجية

هبطت مؤشرات بورصة الكويت في التداولات الصباحية اليوم، وبحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش هبط مؤشر السوق الأول 1% إلى 8237 نقطة.



ونزل مؤشر السوق والرئيسي 50 بنسبة 1.35% إلى 6602 نقطة.



وتراجع مؤشر السوق لأبوظبي للأوراق المالية 1.1%، ومؤشر سوق دبي المالي 2.4%.



وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة السعودية 1.9% على وقع الهجوم الروسي على أوكرانيا ليصل إلى 12292.4 نقطة بحلول الساعة 07:40 بتوقيت جرينتش.



الحرب الروسية على أوكرانيا

وفجر الخميس، بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية بعد 3 أيام من اعترافها باستقلال منطقتي "دونيتسك" و"لوهانسك" شرقي أوكرانيا، رغم تحذيرات دولية من ردود فعل قوية حال الإقدام على هذه الخطوة.



وتلا ذلك، سماع دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية بينها العاصمة كييف قرب خط الجبهة وعلى امتداد سواحل البلاد، ومن ثم دوت صافرات سيارات الإسعاف في أرجاء واسعة بالبلاد.



وفي كلمة متلفزة، أجاز بوتين عملية عسكرية خاصة في دونباس، محذرًا من أنه في حالة حدوث تدخل أجنبي فإن روسيا سترد على الفور، مؤكدًا أن تحركات روسيا إنما هي للدفاع عن النفس من التهديدات ومن مشكلات أكبر من الموجودة اليوم.



وكانت أوكرانيا أغلقت الخميس مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية، فيما كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على "تويتر" أن بلاده تواجه "غزوًا كاملًا".



وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي مواطنيه على البقاء في منازلهم قدر الإمكان، قائلاً: "نحن أقوياء ومستعدون لكل شيء وسننتصر".