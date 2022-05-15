"نقل وأغذية ومشروبات".. مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالسعودية يرتفع 2.3%

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2022م ارتفع بنسبة 2.3% مقارنة بنظيره من العام الماضي أبريل 2021م، وهو أعلى من الشهر السابق مارس 2022م، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة +4.6% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة +4.3%.