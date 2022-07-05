نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي في يونيو بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر

أظهَرَ مسح اليوم، أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نما في يونيو بأسرع وتيرة له منذ سبتمبر، مع استمرار الزيادة القوية في الطلب رغم بلوغ التضخم أعلى مستوى له في حوالى عامين.