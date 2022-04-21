نيوم تعقد لقاءات مع مجتمع المال والأعمال في أمريكا

يذكر أن نيوم قامت سابقًا بجولة مشابهة في المملكة المتحدة؛ حيث التقت برجال المال والأعمال في لندن للتعريف بمشروع نيوم ومناقشة آخر التطورات، جنبًا إلى جنب مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية وفرص الشراكات والتعاون بين نيوم ومختلف القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة؛ حيث تعمل على مواصلة جولاتها لتشمل العديد من دول العالم شرقًا وغربًا.