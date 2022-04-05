هذه الاحتمالية ترفع أسهم شركات الطاقة وقطاع النفط أوروبياً

لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ تسبّب صعود أسعار النفط بفعل احتمالية فرض مزيدٍ من العقوبات على روسيا المصدّرة للخام في رفع أسهم شركات الطاقة، مما أسهم في تعويض أثر خسائر أسهم البنوك والشركات الصناعية.