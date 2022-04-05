هذه الاحتمالية ترفع أسهم شركات الطاقة وقطاع النفط أوروبياً

لم يطرأ تغير يُذكر على الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إذ تسبّب صعود أسعار النفط بفعل احتمالية فرض مزيدٍ من العقوبات على روسيا المصدّرة للخام في رفع أسهم شركات الطاقة، مما أسهم في تعويض أثر خسائر أسهم البنوك والشركات الصناعية.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش بعد يومين من المكاسب.
وبحسب "رويترز"، قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون، إن الاتحاد الأوروبي سيتبنى على الأرجح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، فيما تخطط الولايات المتحدة هي الأخرى لفرض عقوبات جديدة هذا الأسبوع على موسكو.
يُشار إلى أن قطاع النفط والغاز في أوروبا ارتفع 0.7 بالمئة.