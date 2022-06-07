هكذا قادت المملكة اجتماع "أوبك بلس" إلى بر الأمان في 11 دقيقة .."فينلي": قيادة تفاوض بحزم

وقال فينلي: أحدثت المملكة تغييرا في سياسة أوبك بلس يقضي بإضافة أكثر من 200 ألف برميل يوميا في شهر يوليو و400 ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس. إجمالي الزيادة سيضيف 20 مليون برميل تقريبًا إلى سوق البترول في شهري يوليو وأغسطس، ولوضع ذلك في سياق مناسب، فإن إجمالي زيادة الإمدادات في هذين الشهرين سيغطي الطلب العالمي للبترول لمدة خمس ساعات تقريبًا، أو بمعنى آخر سيكون مساوياً لثلث الزيادة التي ستضيفها الولايات المتحدة في نفس الفترة بناءً على السحوبات المخطط لها من المخزونات الاستراتيجية، ومن تلك العشرين مليون برميل الإجمالية، خمسة ملايين برميل تقريبًا ستأتي من السعودية بناءً على حصتها الإنتاجية في المجموعة، أي أنها ستضيف فوق ما كان مخططًا له من قبل أقل من نصف كمية يوم واحد من إنتاجها الحالي على مدى الشهرين القادمين.