هل أفلس لبنان؟ صدمة من نائب رئيس الوزراء و"المركزي" يلملمها!

إلى ذلك، أكد "ميقاتي"، أمس، أن حكومته شارفت على الانتهاء من توحيد الرؤية الواحدة والشاملة للإنماء والتعافي والإصلاح بين المعنيين في القطاع العام لتطبيق الإصلاحات، وقال "إن هذا المشروع وُجد لمواجهة التحديات التي تعرّض لها لبنان وفي مقدمتها الأزمة المالية والاقتصادية، ووباء كورونا، وانفجار مرفأ بيروت، وأضيفت إليها تداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة".