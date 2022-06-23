"هيئة المقيّمين": التقييمات للأصول العقارية تجاوزت 240 مليار لـ 2022م

كشف أمين عام الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل المنديل عن عدد عمليات التقييم للأصول العقارية التي تمت خلال النصف الأول من العام الحالي 2022م لأكثر من 94 ألف عملية تقييم، تتجاوز الـ240 مليار.