واحدة من أكبر البعثات التجارية الأمريكية تزور المملكة في مهمة التحول الرقمي

تزور واحدة من أهم البعثات التجارية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، السعودية وعدداً من الدول الخليجية، خلال الفترة من 2 إلى 11 مارس المقبل.

وتعد هذه البعثة التجارية هي الأكبر ضمن مهمة منتدى تطوير الأعمال الذي تنظمه دائرة التجارة الأمريكية لتعزيز التجارة على الصعيد العالمي.

وتتطلع الولايات المتحدة في هذه المهمة بالخليج، للمساعدة على إنشاء مصانع الابتكار الرقمي والتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والسحابة الهجينة ونظام ويب 3.

وقال كجيل هيغ ستاد؛ رئيس الابتكار والتحول الرقمي بـ "CirrusLabs"، وهي شركة تقدم خدمات كاملة للتحول الرقمي، "نظراً للجهود الهائلة التي يبذلها فريق التجارة الأمريكي والملحقون التجاريون المحليون ودبلوماسيو السفارات في المنطقة، لدينا بعض الاجتماعات الرائعة المجدولة مع الشركات والحكومات في الخليج".