واردات الصين من النفط السعودي الخام تقفز بـ 38% خلال أبريل

قفزت واردات الصين من النفط الخام من السعودية بنسبة 38 بالمئة خلال أبريل مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لتسجل أعلى حجم شهري منذ مايو 2020.
وأظهرت حسابات لـ"رويترز"، بناءً على بيانات الجمارك الصينية الرسمية أن الشحنات السعودية بلغت 8.93 مليون طن الشهر الماضي، بما يعادل 2.17 مليون برميل يومياً.
وكانت المشتريات قد بلغت 1.61 مليون برميل يومياً في مارس، و1.57 مليون برميل يومياً قبل عام.
وارتفعت الواردات من روسيا، ثاني أكبر مورد، بنسبة أربعة بالمئة الشهر الماضي مقارنة معها قبل عام، مع حجز الشحنات قبل تشديد الحكومات الغربية للعقوبات بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 فبراير.
وزاد إجمالي واردات الصين من النفط الخام الشهر الماضي بنحو سبعة في المئة على أساس سنوي، وهو أول ارتفاع لها في ثلاثة أشهر، على الرغم من أن عمليات الإغلاق الواسعة لمكافحة فيروس كورونا أدت إلى تقليص الطلب على الوقود وخفض إنتاج المصافي.