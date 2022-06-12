"النقل" توقِّع 6 اتفاقيات مع هيئات تصنيف بحرية عالمية لتقديم الخدمات للسفن السعودية

وستقوم هيئات التصنيف بموجب هذه الاتفاقيات بأعمال الفحص والمعاينات، وإصدار الشهادات الإلزامية والتقارير، وتقديم الخدمات للسفن، بما في ذلك المنصات البحرية والوحدات البحرية المسجلة في السعودية، وكذلك السفن تحت الإنشاء، والمزمع تسجيلها في السعودية وتصنيفها عن طريق الهيئة المفوضة، أو التي تحت الإصلاح، وأي خدمات أخرى تطلبها الهيئة وفقًا لنطاق وشروط وأحكام ومتطلبات ذلك التفويض؛ لضمان امتثال تلك السفن (أو المنصات) والوحدات البحرية للاتفاقيات الدولية والمدونات والأنظمة واللوائح المعمول بها في السعودية، والاتفاقيات الدولية التي لم توقِّع عليها السعودية، وينبغي على السفينة أو الوحدة البحرية السعودية الامتثال لها.