"النقل" توقِّع 6 اتفاقيات مع هيئات تصنيف بحرية عالمية لتقديم الخدمات للسفن السعودية

وتشمل قائمة هذه الهيئات البحرية الدولية كلاً من هيئة التصنيف الأمريكية The Classification Society American Bureau of Shipping، وهيئة التصنيف الفرنسية The Classification Society Bureau Veritas SA، وهيئة التصنيف النرويجية The Classification Society DNV AS، وكذلك هيئة التصنيف البريطانية The Classification Society Lloyd’s Register Group Limited، كما تشمل هيئتَي التصنيف اليابانية والإيطالية The Classification Society NIPPON KAIJI KYOKAI – ClassNK ، وThe Classification Society RINA Services S.p.A