واشنطن تبحث عن "السراب" في فنزويلا.. هل يساعد استقطاب كاراكاس في حل أزمة النفط العالمية؟

واستكمالًا للمشهد، ربط المسؤول الأمريكي السماح لفنزويلا زيادة صادرات النفط إلى الولايات المتحدة، في ظل أزمة نفطية قد تعصف بأسواق الطاقة، بإحراز تقدم فيما يتعلق باستعادة الحكم الديمقراطي في البلاد.

من جهتها أرادت كاراكاس -الغارقة في أزمتها الاقتصادية- اغتنام الفرصة الأمريكية، فبادرت بإطلاق سراح أمريكييْن اثنين محتجزيْن لديها؛ لإظهار النية الحسنة للولايات المتحدة، بعد أول محادثات دبلوماسية بين البلدين منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات.