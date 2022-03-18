وزارة الاستثمار تختتم مشاركتها في المعرض الدولي للعقار MIPIM

وتهدف المشاركة في المعرض إلى استعراض الأهداف الاستراتيجية والمشاريع للجهات المشاركة، والمزايا التنافسية وحجم وتنوع الفرص الواعدة في القطاع العقاري بالمملكة، وتقديم المعلومات والدراسات عن القطاع، والإمكانات التي تمتلكها المملكة في القطاع العقاري، وخلق الشراكات الممكنة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030؛ وهي: رفع نسبة تملك المساكن للمواطنين إلى 70%، والوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أعلى 100 مدينة أكثر ملاءمةً للعيش في العالم، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي، ونسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 5,7% من الناتج المحلي.