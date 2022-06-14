وزير أوكراني يحذر من أزمة قمح عالمية لثلاثة مواسم.. وتوقعات بأسعار قياسية

وتسببت الحرب بالفعل في ارتفاع العقود الآجلة الأمريكية والأوروبية للقمح إلى مستويات قياسية هذا العام، كما قفزت الأسعار في السوق الفورية ودفعت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، 480 دولارًا للطن شاملاً تكلفة الشحن في مناقصتها السابقة، بزيادة قدرها 41 في المائة عن الأسعار قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.