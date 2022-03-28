وزير الاستثمار: استراتيجية المملكة جاذبة للمستثمرين والمبتكرين ورواد الأعمال

وقال خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN): "إن الاستثمار في المملكة سابقًا معتمد بشكل كبير على الغاز والنفط، وهذه فرصة كبيرة للتفكير في زيادة الفرص الاستثمارية وتنميتها وتطويرها وتنوعها، لتكون جميع المجالات متاحة في جميع القطاعات والبحث عن التنوع والابتكار من خلال المقترحات المقدمة لبلوغ الهدف ونمو الاستثمار"؛ مبينًا أن المملكة لديها جميع المكونات الأساسية للاستثمار، وتعد أرضًا خصبة للمستثمرين والشركات على مستوى دول العالم.