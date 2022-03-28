وزير الطاقة الإماراتي: سعيُنا لرفع الإنتاج لا يعني التخطيط للخروج من أوبك+

وأضاف "المزروعي" خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في دبي، أن الإمارات تحاول بذل قصارى جهدها، ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل؛ لكن هذا لا يعني أنها تُخطط للخروج من أوبك+ أو القيام بأي تحركات فردية.