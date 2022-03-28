وزير الطاقة الإماراتي: سعيُنا لرفع الإنتاج لا يعني التخطيط للخروج من أوبك+

شدد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، على أن بلاده ستعمل مع أوبك+ لضمان استقرار سوق الطاقة.
وأضاف "المزروعي" خلال منتدى الطاقة العالمي للمجلس الأطلسي في دبي، أن الإمارات تحاول بذل قصارى جهدها، ورفع طاقتها الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل؛ لكن هذا لا يعني أنها تُخطط للخروج من أوبك+ أو القيام بأي تحركات فردية.
وقال، وفق "سي إن بي سي": إن الوضع الحالي للطاقة سَبَق أن تم التحذير منه قبل سنوات، فالمؤسسات المالية حول العالم مترددة في تمويل العديد من مشاريع النفط والغاز.
وبالحديث عن الأزمة الروسية الأوكرانية، قال: يجب وضع نهاية لأزمة أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من خلال الوسائل الدبلوماسية، وليس عن طريق ضخ المزيد من الأسلحة.