وزير الطاقة: المملكة في الطريق لزيادة الإنتاج النفطي.. نتحرك لتطوير "الدرة"

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2026 أو بداية 2027.
وذكر الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر للطاقة في البحرين، أنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاجت السوق إلى ذلك.
وتابع: "سنصل إلى إنتاج 13.4 مليون برميل يومياً بحلول 2027 حسب إنتاج المنطقة المقسومة".
وقال الوزير، وفق "العربية"، إنه لا توجد خطط لتصدير الميثان، وسيتم استهلاك كل الإنتاج محلياً، مشيراً إلى أنه "لا توجد طاقة تكرير تكافئ الطلب الحالي".
وأوضح أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محلياً، سيتيح مليون برميل يومياً من النفط للتصدير.
وأكد الأمير عبدالعزيز، أن الكويت والسعودية تريدان بحث حقل غاز الدرة مع إيران، لأن الموارد هناك مصلحة مشتركة للبلدين، قائلاً: "نتحرك نحو تطوير حقل الدرة للغاز".