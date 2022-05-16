وزير الطاقة: المملكة في الطريق لزيادة الإنتاج النفطي.. نتحرك لتطوير "الدرة"

قال وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الإثنين، إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً بنهاية العام 2026 أو بداية 2027.