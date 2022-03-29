وزير الطاقة يرعى توقيع 4 اتفاقيات لاستثمارات صناعية ضخمة في 5 قطاعات لشركة "دسر"

ويُعد ذلك المشروع من المشاريع المتوافقة مع رؤية المملكة 2030؛ لما له من أهمية خاصة لكونه الأول من نوعه في المملكة لتوطين صناعة حافلات تستخدم التقنيات الحديثة للمحركات، كالمحركات الكهربائية، والمحركات الهيدروجينية، إضافة إلى محركات الاحتراق الداخلي (البنزين والديزل)، وستخدم هذه الحافلات عدة قطاعات أبرزها قطاع التعليم، والحج والعمرة، وقطاع النقل العام والسياحة، وسيتم إنشاء المشروع في مدينة جدة، ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج في الربع الرابع من عام 2024م.