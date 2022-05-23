وزير المالية يعلن الربط مع "يورو كلير" كأحد الممكنات لتطوير أسواق الدَّين المحلية

أعلن محمد الجدعان، وزير المالية رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، خلال الجلسات المصاحبة للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي عُقد في مدينة دافوس خلال الفترة 21 – 25 شوال 1443هـ، الموافق 22 – 26 مايو 2022م، اكتمال الربط مع "يورو كلير"، مزوِّد خدمات ما بعد التداول بالسوق المالية السعودية، من خلال شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع".