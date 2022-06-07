"الراجحي": السعودية وسعت نطاق برنامج التأمين ضد البطالة لحماية وظائف 478 ألف مواطن

وأوضح المهندس الراجحي أن المملكة تمكنت على الفور من توسيع نطاق برنامج التأمين ضد البطالة "ساند" للمساعدة في حماية وظائف 478 ألف سعودي، واستفاد من البرنامج 84 ألف منشأة، مؤكداً أن المملكة تواصل مراقبة تعافي سوق العمل مع وجود دلالات على النمو القوي من خلال زيادة مشاركة العمالة وتحسين نتائج سوق العمل مقارنة بمستوى ما قبل الأزمات، حيث بلغ عدد العمالة السعودية في القطاع الخاص قبل تفشي الوباء أكثر من مليون وستمائة ألف سعودي، بينما ارتفع هذا العدد اليوم إلى أكثر من مليوني سعودي، كما شهدت مشاركةُ المرأة السعودية أكبر زيادة، حيث ارتفعت من 17% عام 2017م إلى 35% عام 2022م.