وفد التجارة السعودية يزور فرنسا لبحث آفاق التعاون الاقتصادي

من جهته، أكد التركي أن زيارة الوفد تأتي ضمن إحدى المبادرات التنفيذية للخطة الاستراتيجية للغرفة لزيارة دول مجموعة العشرين (G20) للشراكة والتعاون الاستراتيجي بين الدول، وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030، والاستفادة من الدعم اللامحدود للقطاع الخاص السعودي من القيادة الحكيمة ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود. وكذلك تأتي زيارة الوفد ضمن الدعم المقدم من وزارة التجارة ممثلة بوزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، بدعم وتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل اتحاد الغرف السعودية، وهيئة التجارة الخارجية، ومركز الشراكات الاستراتيجية الدولية.