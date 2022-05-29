وفدٌ يجمع 30 شركة فرنسية لاستكشاف فرص الاستثمار في قطاع الترفيه بالمملكة

وتأتي هذه الزيارة في ظل التطورات التي يشهدها قطاع الترفيه بالمملكة؛ في ظل رؤية المملكة 2030؛ حيث من المؤمل أن يصل إسهام قطاع الترفيه مع القطاعات المرتبطة به بحلول 2030م إلى 4.2% من الناتج المحلي، وإفراز 450 ألف فرصة عمل دائمة ومؤقتة، كما أدخلت تحسينات كبيرة على بيئة الاستثمار بالقطاع؛ بما في ذلك إطلاق "التأشيرة السياحية الإلكترونية"، كما حقق قطاع السياحة نموًّا بنسبة 14%، وتضاعفت أعداد الشركات العاملة في قطاع الترفيه؛ ليصل عددها إلى أكثر من 1000 شركة، كما تم توفير آلاف الوظائف للمواطنين من خلال القطاع ومواسم الترفيه؛ لتصبح بذلك المملكة في مكانة متقدمة كدولة قائدة ورائدة ومحركًا حقيقيًّا لنشاط الترفيه بالمنطقة، ووجهة عالمية للسياحة والترفيه.