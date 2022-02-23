وكلاء المالية والتجارة بمجلس التعاون يبحثون تحديات انتقال السلع

عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية ولجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها، أول أمس الإثنين، عبر الاتصال المرئي، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون التجاري، بمشاركة رئيس الفريق التفاوضي (المنامة، 7 نوفمبر2021م)، للنظر في تحديات انتقال السلع بين دول المجلس في الوقت الراهن، وتقديم التوصيات والحلول المقترحة.

تناول الاجتماع أبرز تحديات انتقال السلع بين دول مجلس التعاون في الوقت الراهن، تحت مهام وزارات المالية والتجارة بدول المجلس، وتقديم التوصيات والحلول المقترحة حولها.