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وكلاء المالية والتجارة بمجلس التعاون يبحثون تحديات انتقال السلع

لتقديم التوصيات والحلول المقترحة حولها وتسهيل آلية التبادل بينها
وكلاء المالية والتجارة بمجلس التعاون يبحثون تحديات انتقال السلع
صحيفة سبق الالكترونية
صحيفة سبق الالكترونية

عقدت لجنة وكلاء وزارات المالية ولجنة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها، أول أمس الإثنين، عبر الاتصال المرئي، بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة التعاون التجاري، بمشاركة رئيس الفريق التفاوضي (المنامة، 7 نوفمبر2021م)، للنظر في تحديات انتقال السلع بين دول المجلس في الوقت الراهن، وتقديم التوصيات والحلول المقترحة.

تناول الاجتماع أبرز تحديات انتقال السلع بين دول مجلس التعاون في الوقت الراهن، تحت مهام وزارات المالية والتجارة بدول المجلس، وتقديم التوصيات والحلول المقترحة حولها.

دول مجلس التعاون
لجنة التعاون المالي والاقتصادي

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