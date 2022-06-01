ينبع الصناعية.. توقيع عقد مصنع سعودي للإطارات بمساحة 5 هكتارات وباستثمارات 4.125 مليار ريال

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع، اليوم بحضور ممثلي إدارة شركة مصنع المملكة للإطارات وشركائهم، اتفاقية استثمارية مشروطة لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج إطارات السيارات والشاحنات على مساحة خمسة هكتارات بمنطقة الصناعات الخفيفة بمدينة ينبع الصناعية، وبقيمة استثمارية تبلغ أربعة مليارات و125 مليون ريال سعودي.
ويتوقع أن تكون بداية الإنتاج بمرحلته الأولى في العام 2025م وبطاقة إنتاجية تبلغ خمسة ملايين إطار سنوياً، مستهدفاً الأسواق المحلية والعالمية، حيث يتم إنتاجها بتقنيات عالية منافسة.
ومن المقدّر أن يوفر المصنع 1200 وظيفة للسعوديين من خريجي برامج التدريب بمعهد المطاط بمدينة ينبع الصناعية، كما تعتبر 70% من المواد الخام المستخدمة بالتصنيع من المواد المحلية.
ويعتبر المشروع أحد المشاريع الإستراتيجية المستهدفة لتوطين صناعة النقل في رؤية المملكة 2030 .