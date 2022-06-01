ينبع الصناعية.. توقيع عقد مصنع سعودي للإطارات بمساحة 5 هكتارات وباستثمارات 4.125 مليار ريال





ومن المقدّر أن يوفر المصنع 1200 وظيفة للسعوديين من خريجي برامج التدريب بمعهد المطاط بمدينة ينبع الصناعية، كما تعتبر 70% من المواد الخام المستخدمة بالتصنيع من المواد المحلية.