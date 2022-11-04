ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار بأكثر من 1 %

وصعد الذهب في التعاملات الفورية، بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1647.19 دولار للأوقية، بحلول 06:18 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 في المئة، لتصل إلى 1649.90 دولار للأوقية.