ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار بأكثر من 1 %

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد في المئة، اليوم، إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار على تخفيف بعض الضغوط الناتجة من سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك المركزي الأمريكي.
وصعد الذهب في التعاملات الفورية، بنسبة 1.1 في المئة، ليصل إلى 1647.19 دولار للأوقية، بحلول 06:18 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.2 في المئة، لتصل إلى 1649.90 دولار للأوقية.
وارتفعت الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1.4 في المئة، لتصل إلى 19.74 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.8 في المئة، ليسجل 926.10 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 1825.87 دولار.