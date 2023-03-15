"السعودية للكهرباء" تُعلن نتائجها المالية لعام 2022م.. 15.1 مليار ريال أرباحاً

وبلغ إجمالي الربح 19.8 مليار ريال ، مقارنة بـ 20.5 مليار ريال للعام السابق، أي بانخفاض 3.8%، وبلغ الربح التشغيلي 18 مليار ريال، مقارنة بـ 17.6 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع 2.4%، فيما بلغ صافي الربح 15.1 مليار ريال، مقارنة بـ 14.4 مليار ريال للعام السابق، وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 5.2%، وبلغ صافي الربح المعدل (صافي الربح العائد للأسهم العادية بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بمبلغ 7.7 مليار ريال) لعام 2022م مبلغ 7.5 مليار ريال، مقابل مبلغ 6.7 مليار ريال للعام السابق، أي بارتفاع قدره 11%. وبناءً عليه بلغ الربح الأساسي والمخفض للسهم 1.79 ريال لعام 2022م، مقابل 1.62 ريال للعام السابق، وهو ما يمثل ارتفاعاً قدره 10.5%.