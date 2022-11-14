أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق 95 دولارًا

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين؛ على الرغم من التفاؤل حيال تعافي الطلب الصيني على الخام مع تخفيف قيود الإغلاق المرتبطة بالوباء في البلاد.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.73% أو بنحو 70 سنتًا إلى 95.29 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:13 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.81% أو 72 سنتًا إلى 88.24 دولارًا للبرميل.
وجاءت الضغوط على أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي المدعوم من تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث أكد عضو البنك "كريستوفر والر" في تصريحات نقلتها "رويترز" أمس الأحد، أهمية الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.
كما تواجه أسواق النفط عقوبات من الاتحاد الأوروبي على تدفقات النفط الروسي الشهر المقبل بعد أن بدأ تحالف "أوبك بلس" جولة من تخفيضات الإمدادات هذا الشهر.