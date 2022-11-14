أسعار النفط تنخفض.. وبرنت ما زال فوق 95 دولارًا

وجاءت الضغوط على أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي المدعوم من تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي؛ حيث أكد عضو البنك "كريستوفر والر" في تصريحات نقلتها "رويترز" أمس الأحد، أهمية الاستمرار في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة.