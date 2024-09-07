الرياض.. متوسط سعر متر الشقق يسجل أدنى سعر لها هذا العام بـ6.1%

وكان متوسط سعر المتر للشقق قد صعد في مايو إلى أعلى مستوى له، ورصدت "سبق" الأسعار لآخر ثلاثة أشهر بحسب مؤشرات الهيئة العامة للعقار، حيث سجل في يوليو تراجع بلغ 0.3 % وفي شهر يونيو سجل تراجعًا بقيمة 5.3 % في سجل في أغسطس الماضي أدنى سعر له بـ 6.1 %.