الرياض.. متوسط سعر متر الشقق يسجل أدنى سعر لها هذا العام بـ6.1%

سجل متوسط سعر متر الشقق في الرياض لشهر أغسطس الماضي أدنى سعر له هذا العام بـ6.1 %، وذلك تزامنًا مع تراجع عدد الصفقات بنحو 13.5 % وأيضًا إجمالي قيمة الصفقات بواقع 16.4 %.
وكان متوسط سعر المتر للشقق قد صعد في مايو إلى أعلى مستوى له، ورصدت "سبق" الأسعار لآخر ثلاثة أشهر بحسب مؤشرات الهيئة العامة للعقار، حيث سجل في يوليو تراجع بلغ 0.3 % وفي شهر يونيو سجل تراجعًا بقيمة 5.3 % في سجل في أغسطس الماضي أدنى سعر له بـ 6.1 %.
وعزا متعاملون أسباب التراجع إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وأيضًا تضخم أسعار الشقق نفسها أخيرًا بسبب الطلب الكبير عليها بعد العزوف عن شراء الفلل.
وأظهرت نشرة مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات، بحسب هيئة الإحصاء، عن ارتفاع بنسبة 1.7 % في الربع الثاني من عام 2024م مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي، ويُعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 2.8 %.
وأفادت نتائج النشرة بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 2.8 %، وذلك على أساس سنوي، نظرًا لثقل القطاع السكني المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثاني عام 2024م مقارنة بالربع الثاني من عام 2023م.
كما سجل القطاع السكني ارتفاعًا بنسبة 2.8% في الربع الثاني من عام 2024م، فيما سجلت أسعار العمائر السكنية ارتفاعًا بنسبة 0.1 % وأسعار الفلل بنسبة 0.5 % وأسعار البيوت بنسبة 1.4% في حين ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 2.9 %.
يُذكر أن حجم التمويل العقاري السكني للأفراد المقدم من المصارف في المملكة خلال يونيو 2024 سجّل انخفاضًا بنسبة 31 % إلى 5.3 مليارات ريال مقابل 7.7 مليارات ريال في مايو، وحجم تمويل الشركات للأفراد تراجع بنسبة 36.5 % إلى 160 مليون ريال مقابل 252 مليون ريال في مايو.
كما بلغ حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد الممنوح من شركات التمويل خلال النصف الأول 1.32 مليار ريال، واستحوذت الشقق على الحصة الأكبر من إجمالي التمويل العقاري السكني؛ إذْ بلغت 72 مليون ريال تمثّل 45 % من إجمالي حجم التمويل، ثم الفلل بـ71 مليون ريال، وتمثل 44 %، والأراضي بـ18 مليون ريال بحصة 11 %.