مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 12103 نقاط

وكانت أسهم شركات: البحر الأحمر، والزامل للصناعة، وبروج للتأمين، وأبو معطي، وساسكو، الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: سينومي ريتيل، وأيان، وعطاء، وجمجوم فارما، والأبحاث والإعلام؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و5.71%.