1.5 مليون سجل.. مرصد منشآت: 78% نسبة نمو السجلات التجارية والرياض تتصدر

وأضافت: يعد ذلك إنجازاً تاريخياً، يدل على التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيزريادة الأعمال وتحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، حيث حققنا في العام الماضي رقماً قياسياً قدره 5.25 مليارات ريال في تمويل رأس المال الجريء، مشيرة إلى أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء تؤدي دوراً محورياً في تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتعزيز نمو منظومة رأس المال الخاص، حيث استثمرت الشركة اعتباراً من النصف الأول من عام 2024م أكثر من 3.1 مليارات ريال في 49 صندوقاً دعمت من خلالها أكثر من 700 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة.