أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 95.20 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين بعد ثلاث جلسات من المكاسب، استمرت حتى الجمعة الماضية، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي تؤثر أيضًا على الأسعار.
يأتي ذلك التراجع متأثرًا أيضًا من أن وتيرة رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة، قد تؤدي إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتخفض الطلب على الوقود.
وبالتالي يترقب المستثمرون عن كثبٍ التصريحات التي سيُدلي بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" عند إلقاء كلمة في مؤتمر البنوك المركزية العالمية السنوي في "جاكسون هول" الجمعة.
وحسب ما نقلته "رويترز"، ذكر البيت الأبيض أمس الأحد، أن قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ناقشوا جهود إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015؛ لكن دون توضيح المزيد من التفاصيل.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.57% أو 1.52 دولار إلى 95.20 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:07 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر 1.82% أو بقيمة 1.65 دولار عند 88.78 دولارًا للبرميل.