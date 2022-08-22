أسعار النفط تتراجع.. وبرنت عند 95.20 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين بعد ثلاث جلسات من المكاسب، استمرت حتى الجمعة الماضية، وسط مخاوف من تباطؤ الطلب في الصين بسبب أزمة الطاقة في بعض المناطق التي تؤثر أيضًا على الأسعار.