السعودية تؤكد أهمية التعاون الدولي لدعم نمو الاقتصاد العالمي

وقال في ختام اجتماع وزراء التنمية لمجموعة العشرين في بيليتونغ بإندونيسيا، إن "وجهات النظر بين المشاركين في الاجتماع تقاطعت حول ضرورة تنشيط العمل المشترك والشامل لتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 في إطار الخطوات العملية والإجماع المتحقق بجهود رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين".