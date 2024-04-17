البنك المركزي: التسجيل في "تطوير الكفاءات الاستثمارية" يبدأ اليوم ولـ 6 أسابيع

وسيتاح التقديم للالتحاق بالبرنامج لكلا الجنسين، حيث يتطلب أن يكون المتقدم سعوديَّ الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو الإحصاء أو إدارة الأعمال أو التخصصات ذات الصلة من جامعة سعودية أو دولية معتمدة بتقدير جيد جدًا فأعلى أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية، وألّا يتجاوز عمر المتقدم 27 عامًا، إلى جانب اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية، علمًا أن التقديم للالتحاق بالبرنامج يتم عن طريق بوابة التوظيف للبنك المركزي السعودي عبر الرابط: https://careers.sama.gov.sa/job-invite/1142/.