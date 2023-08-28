الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.1 في المائة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم بأول؛ حول احتمال تنفيذ مزيدٍ من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.