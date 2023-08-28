الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.1 في المائة

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) جيروم بأول؛ حول احتمال تنفيذ مزيدٍ من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1915.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعاً.
كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 في المائة إلى 1943.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 في المائة إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1230.74 دولار.