236 مليون عملية نقاط بيع في أسبوع.. إنفاق يتجاوز 13 مليار ريال بالمملكة

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 7 إلى 13 ديسمبر 2025م، 236,121,000 عملية، بقيمة 13,311,312,000 ريال، مقابل 14,447,659,000 ريال عن المدة السابقة نفسها.
ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع، فقد جاءت تفاصيل العمليات بحسب القطاعات كالتالي:
النقل: 5,962,000 عملية بقيمة 919,571,000 ريال.
الصحة: 9,693,000 عملية بقيمة 809,856,000 ريال.
المطاعم والمقاهي: 58,489,000 عملية بقيمة 1,723,668,000 ريال.
المخبوزات والحلويات: 7,479,000 عملية بقيمة 264,718,000 ريال.
الفنادق: 863,000 عملية بقيمة 373,541,000 ريال.
الأطعمة والمشروبات: 53,895,000 عملية بقيمة 2,012,985,000 ريال.
الملبوسات والإكسسوارات: 9,926,000 عملية بقيمة 1,163,920,000 ريال.
الثقافة والترفيه: 4,036,000 عملية بقيمة 326,098,000 ريال.
الخدمات المهنية والتجارية: 12,529,000 عملية بقيمة 772,590,000 ريال.
الإلكترونيات والكهربائيات: 1,830,000 عملية بقيمة 184,309,000 ريال.
الأثاث والمستلزمات المنزلية: 2,710,000 عملية بقيمة 465,024,000 ريال.
مواد البناء والتعمير: 2,567,000 عملية بقيمة 407,323,000 ريال.
المجوهرات: 278,000 عملية بقيمة 329,708,000 ريال.
الاتصالات: 4,258,000 عملية بقيمة 174,666,000 ريال.
التعليم: 187,000 عملية بقيمة 124,911,000 ريال.
المنافع والخدمات العامة: 855,000 عملية بقيمة 51,650,000 ريال.
محطات الوقود: 17,691,000 عملية بقيمة 998,282,000 ريال.
غسيل الملابس: 2,825,000 عملية بقيمة 51,582,000 ريال.
عمليات أخرى: 40,048,000 عملية بقيمة 2,156,664,000 ريال.
وعلى مستوى المدن:
الرياض: 74,567,000 عملية بقيمة 4,634,312,000 ريال.
مكة المكرمة: 9,531,000 عملية بقيمة 568,564,000 ريال.
المدينة المنورة: 9,485,000 عملية بقيمة 551,118,000 ريال.
تبوك: 4,701,000 عملية بقيمة 239,754,000 ريال.
حائل: 4,038,000 عملية بقيمة 210,696,000 ريال.
أبها: 3,015,000 عملية بقيمة 147,657,000 ريال.
بريدة: 5,354,000 عملية بقيمة 331,175,000 ريال.
الخبر: 5,055,000 عملية بقيمة 388,496,000 ريال.
الدمام: 9,668,000 عملية بقيمة 651,554,000 ريال.
جدة: 27,395,000 عملية بقيمة 1,774,933,000 ريال.
المدن الأخرى: 25,119,000 عملية بقيمة 991,930,000 ريال.