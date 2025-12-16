236 مليون عملية نقاط بيع في أسبوع.. إنفاق يتجاوز 13 مليار ريال بالمملكة

بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المملكة خلال المدة من 7 إلى 13 ديسمبر 2025م، 236,121,000 عملية، بقيمة 13,311,312,000 ريال، مقابل 14,447,659,000 ريال عن المدة السابقة نفسها.