في المعاملات الفورية.. تراجع أسعار الذهب إلى 1674.30 دولارًا للأوقية

وكان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء، قد أظهر أن صانعي السياسة بالبنك اتفقوا على الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، ثم الحفاظ على ذلك لبعض الوقت من أجل خفض معدل التضخم في البلاد.