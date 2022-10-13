في المعاملات الفورية.. تراجع أسعار الذهب إلى 1674.30 دولارًا للأوقية

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس مع اتجاه أنظار المستثمرين نحو بيانات التضخم الأمريكية؛ لما لها من تأثير على قرار الفائدة القادم من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المقرر صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لاحقًا اليوم، وسط توقعات بأن يرتفع بنسبة 8.1% على أساس سنوي خلال سبتمبر، بعدما سجل 8.3% في أغسطس.
وكان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء، قد أظهر أن صانعي السياسة بالبنك اتفقوا على الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، ثم الحفاظ على ذلك لبعض الوقت من أجل خفض معدل التضخم في البلاد.
وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.19% إلى 1674.30 دولارًا للأوقية، في تمام الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما هبط سعر التسليم الفوري بنسبة 0.3% إلى 1668.40 دولارًا للأوقية.
واستقرت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر عند 18.93 دولارًا للأوقية، بينما انخفض سعر البلاتين للتسليم الفوري 1.2% إلى 869 دولارًا، وتراجع سعر البلاديوم 0.12% إلى 2132.98 دولارًا.
في هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة طفيفة 0.13% إلى 113.40 نقطة.