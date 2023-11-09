تعاملات الخميس.. برنت يرتفع عند 79.78 دولارًا للبرميل

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 0.30% أو ما يعادل 24 سنتًا إلى 79.78 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو الماضي.