تعاملات الخميس.. برنت يرتفع عند 79.78 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مع تقييم الأسواق لبيانات أظهرت تراجع معدلات التضخم في الصين؛ الأمر الذي يشير إلى احتمالات انكماش ثاني أكبر اقتصاديات العالم، ومن ثم التأثير على الطلب العالمي على النفط.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنسبة 0.30% أو ما يعادل 24 سنتًا إلى 79.78 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو الماضي.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.29% إلى 75.55 دولارًا للبرميل.