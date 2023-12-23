أسعار النفط ترتفع بمعدل 3% الأسبوع الماضي

ووفق وكالة "رويترز"، فقد جاء التراجع الذي شهدته الأسعار في جلسة الجمعة، قُبيل عطلة نهاية الأسبوع وعيد الميلاد، في ظل توقعات بأن تزيد أنغولا إنتاجها بعد انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكن الأسعار صعدت خلال الأسبوع بدعم من أنباءٍ إيجابية حول الاقتصاد الأميركي ومخاوف من أن ترفع هجمات جماعة الحوثي على السفن تكاليف الإمدادات.