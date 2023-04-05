الذهب يواصل بريقه ملامساً 2022.09 دولار للأونصة
ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، لتلامس أعلى مستوياتها منذ مارس 2022، بعد أن حفزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الطلب على الملاذ الآمن، وتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف مسار سياسته النقدية.
وارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.1% إلى 2022.09 دولار للأوقية.
وفي وقتٍ سابقٍ من الجلسة، كانت السبائك تقترب من أعلى مستوياتها القياسية في عام 2020، واستقرت عقود الذهب الأمريكية الآجلة عند 2038.90 دولار.
وحوّم مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في شهرين، ما يجعل السبائك أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.
وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في «أيه سي سي سيكيوريتيز»: «إن الذهب قد يستمر في الارتفاع، بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي مع ارتفاع التضخم، مع ضعف الدولار الأمريكي الذي يسمح للذهب بالارتفاع إلى الأعلى».
وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2% لتتجاوز 2000 دولار للأونصة، الثلاثاء، بعد جولة أخرى من البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة التي أشارت إلى تباطؤ الاقتصاد.