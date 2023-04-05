الذهب يواصل بريقه ملامساً 2022.09 دولار للأونصة

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في «أيه سي سي سيكيوريتيز»: «إن الذهب قد يستمر في الارتفاع، بالنظر إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي مع ارتفاع التضخم، مع ضعف الدولار الأمريكي الذي يسمح للذهب بالارتفاع إلى الأعلى».