"بيبان 23" ينطلق غدًا بـ750 عارضًا و350 متحدثًا.. ويشهد اتفاقيات وإطلاقات نوعية

وسيتمكّن زوّار ملتقى بيبان 23 من الالتحاق بـ 300 ورشة عمل تدريبية، ومن المقدّر أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، كما تناقش الورش مواضيع متنوعة، منها: الإدارة المالية، وتجربة الحصول على امتياز تجاري، والتحول إلى التجارة الإلكترونية، واستراتيجية إدارة المخاطر، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخطيط الاستراتيجي، ونمو المنشآت، بجانب مواضيع أخرى تعرّف رواد ورائدات الأعمال على الخطط الاستراتيجية والأعمال التشغيلية لأعمالهم التنموية.