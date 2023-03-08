"بيبان 23" ينطلق غدًا بـ750 عارضًا و350 متحدثًا.. ويشهد اتفاقيات وإطلاقات نوعية

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" يوم غدٍ الخميس 9 مارس ملتقى "بيبان 23"، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي يستمر حتى 13 مارس، تحت شعار "فرص تصنع الريادة"؛ بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا محليًا وعالميًا، و750 عارضًا من رواد الأعمال المحليين والعالميين، بحضور عدد من المسؤولين ورواد الأعمال، والمستثمرين، وصناع القرار.
ويتيح "بيبان 23" أمام رواد الأعمال التعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، كما يشارك فيه أكثر من 120 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ في مجالات الإجراءات والتمويل والخدمات، إضافة إلى مشاركة 34 جهة حكومية تستعرض خدماتها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف التغلب على جميع التحديات والصعوبات التي تواجهها في القطاعات كافة، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مرتادي الملتقى 105 آلاف زائر.
ويسهم الملتقى الذي يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 4 وحتى 11 مساءً، في صناعة بيئة ريادية تحثّ الشباب على دخول عالم ريادة الأعمال، وبناء شبكة ريادية محلية وعالمية، كما يعزز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال، ويوطد التواصل بينهم، ويرعى الأفكار الإبداعية وأساليب استثمارها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الساعية إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.
وصُمّمت أبواب "بيبان 23"؛ وعددها 9 لتلبية متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، التي تشمل: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التمكين، وباب التجارة الإلكترونية، وباب التمويل، وباب الابتكار، وباب الشركات الناشئة، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.
وسيتمكّن زوّار ملتقى بيبان 23 من الالتحاق بـ 300 ورشة عمل تدريبية، ومن المقدّر أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، كما تناقش الورش مواضيع متنوعة، منها: الإدارة المالية، وتجربة الحصول على امتياز تجاري، والتحول إلى التجارة الإلكترونية، واستراتيجية إدارة المخاطر، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخطيط الاستراتيجي، ونمو المنشآت، بجانب مواضيع أخرى تعرّف رواد ورائدات الأعمال على الخطط الاستراتيجية والأعمال التشغيلية لأعمالهم التنموية.
وسيحتضن الملتقى نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال؛ بمشاركة أكثر من 200 دولة، وتُعد أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة، وسيشهد الحفل الختامي توزيع الجوائز، بحضور أفضل 100 رائد ورائدة أعمال تأهلوا للنهائيات، وتصل الجوائز النقدية إلى مليون دولار.
ويشهد الملتقى إطلاقات واتفاقيات نوعية تسهم بشكل مباشر في دعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، على رأسها التقنية والسياحة والترفيه والثقافة والرياضة؛ الذي بدوره سينعكس على تحفيز استثمارات المنشآت الصغيرة