"العجمي": مشروع الممر الاقتصادي تعزيزٌ لدور المملكة المؤثر اقتصاديًّا

يُذكر أن هذا المشروع سيسهم في تطوير البنية التحتية وتأهيلها من خلال إنشاء خطوط للسكك الحديدية وربط الموانئ؛ لزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المشاركة، ومد خطوط أنابيب لنقل الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن الطاقة العالمي وكابلات لنقل البيانات، ويتكون المشروع من ممرين؛ أحدهما شرقي يربط الهند مع الخليج، وآخر شمالي يربط الخليج بأوروبا.